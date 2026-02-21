16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Methiye Mahallesinde yaşayan Şubat 2010 doğumlu İlknur Çiçek’in sabah saat 10.00 sıralarında evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda mahalle ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, İlknur Çiçek’i gören ya da yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmalarını istedi.