16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Methiye Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki İlknur Çiçek'ten haber alınamıyor.

16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Methiye Mahallesinde yaşayan Şubat 2010 doğumlu İlknur Çiçek’in sabah saat 10.00 sıralarında evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda mahalle ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, İlknur Çiçek’i gören ya da yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmalarını istedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
Vali Çiçek: 'Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor'
Vali Çiçek: “Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor”
Kavga çıkan U18 maçında 7 futbolcu ceza aldı K
Kavga çıkan U18 maçında 7 futbolcu ceza aldı K
Milletvekili Dinç: 'Tamamı kadın personellerden oluşan Kadın Hastalıkları Hastanesi Kurulmalı'
Milletvekili Dinç: 'Tamamı kadın personellerden oluşan Kadın Hastalıkları Hastanesi Kurulmalı'
Kayseri'nin Sanayi Devine Kritik İhale: Bu kez Kayserililerde Kalacak mı?
Kayseri’nin Sanayi Devine Kritik İhale: Bu kez Kayserililerde Kalacak mı?
Ramazan'da Gönül Köprüleri: Kayseri'de AK Parti Sahada
Ramazan’da Gönül Köprüleri: Kayseri'de AK Parti Sahada
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!