16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında “Hırsızlık” suçundan 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi