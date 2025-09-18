16 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Yağma" suçundan 16 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (35) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.