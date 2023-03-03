160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde; T.G. isimli şahsın İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Anbar Mahallesinde bulunan işletmede satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Narkotik Köpek Unsuru ve Bomba Arama Köpek Unsuru ile müşterek Anbar Mahallesi’nde gerçekleştirilen faaliyet sonucu şahsın iş yerinde ve üzerinde piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olduğu belirlenen 320 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 3 adet 9milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.