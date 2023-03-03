160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüpheliye yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olan metamfetamin ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 03.03.2023 19:14
  • Güncelleme: 03.03.2023 19:14
  • 34
160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde; T.G. isimli şahsın İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Anbar Mahallesinde  bulunan işletmede satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı. 
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Narkotik Köpek Unsuru ve Bomba Arama Köpek Unsuru ile müşterek Anbar Mahallesi’nde gerçekleştirilen faaliyet sonucu şahsın iş yerinde ve üzerinde piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olduğu belirlenen 320 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 3 adet 9milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
6'lı Masada Deprem

6'lı Masada Deprem

AK Parti'den İncesu ve Yeşilhisar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

AK Parti'den İncesu ve Yeşilhisar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

İYİ Partili Keskinkılıç: 'İmar affından gelen 25 milyar lira kaç can eder?'

İYİ Partili Keskinkılıç: “İmar affından gelen 25 milyar lira kaç can eder?”

CHP'li Ünalmış: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağından şüphemiz yoktur'

CHP’li Ünalmış: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından şüphemiz yoktur”

Cübbeli Ahmet Hoca'ya Kayserispor forması hediye edildi

Cübbeli Ahmet Hoca'ya Kayserispor forması hediye edildi

Tetikte moduna dikkat

Tetikte moduna dikkat

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldız: 'Karot numunesi alınmasının binaya zararı olmaz'

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldız: “Karot numunesi alınmasının binaya zararı olmaz”

DAHA FAZLA
Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

Fenerbahçe, Kayseri'de

Fenerbahçe, Kayseri'de

Hacılar Erciyesspor kazanmak istiyor

Hacılar Erciyesspor kazanmak istiyor

Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Arama kurtarma çalışmalarına katılan öğrencilerden Rektör Karamustafa'ya ziyaret

Arama kurtarma çalışmalarına katılan öğrencilerden Rektör Karamustafa'ya ziyaret