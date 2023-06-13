17 araca korsan taşımacılıktan işlem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 17 araca korsan taşımacılık suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında denetleme çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda bin 212 servis denetlenirken, eksiği ve ihlali bulunan 123 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ekipler, korsan taşımacılıktan 17 araca işlem yaparken 30 aracı trafikten men etti.