17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
Kayseri'de 17 Aralık 2016 yılında düzenlenen saldırıda gazi olan 54 askerden biri olan Ferdi Çatal iddiaya göre borçları sebebiyle gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı'nda yaşamına son verdi.
Kayseri’de 17 Aralık 2016 yılında Erciyes Üniversitesi otobüs duraklarında çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit, 54 asker gazi olmuştu.
54 asker arasında yer alan Ferdi Çatal ise bu sabah saatlerinde çektiği bir video ile yaşamını sonlandıracağını sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre Ferdi Çatal borçları sebebiyle gazi olduğu Şehit Komandolar Durağı’nda yaşamına son verdi.