17 Aralık şehitleri dualarla anıldı

Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerin çarşı iznine çıktığı esnada gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan 15 asker için olayın gerçekleştiği alanda, yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek; “9 yıl önce bu durağı cehenneme çevirmek istediler. Ama bilmiyorlardı ki, şu an bize burada cennet kokusu geliyor. Burada şehitlerimizin sesi hala kulaklarımızda. Burayı Kayseri'nin en nadide yerlerinden birisi haline getirdik. Kalbimizin en güzel noktasında duruyorlar. Biliyoruz ki, onları unutursak kalbimiz kurur. Biz Abdulsamet Özen'i, Hasan İlhan'ı, Kamil Tunç'u, Kenan Döngel'i, Mustafa Cihan'ı, Raşit Yücel'i, Göksel Ağaç Yetiştiren'i, demin komutanımız saydı, Arif Tuğ'u, Mesut Yaşar'ı, Ahmet Taş'ı unutmamız mümkün değil. Çünkü onlar tam buradalar, burada. Her 17 Aralık'ta kalbimiz hüzün doluyor. Onların sesleri kulaklarımıza geliyor. Ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki onlar cennetteler. Ve şu an buradalar, bizi dinliyorlar. Annelerim, vallahi billahi sizi görüyorlar, bizleri görüyorlar. Biz buna iman etmişiz. Onlar aramızdalar. Çünkü onlar hayatlarının baharında bu memleket için, bu vatan için, o giydikleri şerefli üniforma için şehit oldular. Daha geçen gün Azerbaycan'dan dönen 21 askerimiz şehit oldu. Her birilerinin evlerine gittik. İnanılmaz gurur, inanılmaz bir onur vardı. Vatan sağ olsun diyen annelerimiz olduğu sürece, sizler başımızın tacı olduğunuz sürece, bu memleket daha binlerce yıl hür ve özgür kalacak. Ben her birinize, yıllar geçmiş olmasına rağmen bu alanı her seferinde kara kışa rağmen Türkiye'nin binlerce kilometre uzaklarındaki illerinden koşarak geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve emin olun, şu durağın önünden geçtiğimiz her an, şöyle döndüğümüzde kalbimiz titrer. Durakta bekleyen öğrencilerimiz Fatihalarla burada durur. Bizler burayı her gördüğümüzde bin yıllık koca Türk tarihi aklımıza gelir. Burası bizim için bir cehennem yapmak istedikleri yer, cennet kokusunu aldığımız yer haline gelmiştir. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ederken özellikle Erciyes Mavi Kartallar'ı da anmadan geçemeyeceğim. Onlara da teşekkür ediyorum. Bütün Kayseri'ye, her birinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından Kuran tilaveti gerçekleştirilirken şehitler için dualar edildi. Program kapsamında Şehit Komandolar Durağına, protokol ve şehit yakınları tarafından karanfil bırakıldı.