17 Aralık şehitleri minik yüreklerin sesiyle anıldı

Kayseri’de 17 Aralık 2016 yılında Erciyes Üniversitesi otobüs duraklarında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne hain terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 askeri gazi olmuştu. Kayseri Çocuk Korosu ise şehitler için anlamlı bir şarkı seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “17 Aralık’ta Kayseri’de yaşanan hain saldırı, yalnızca bir günü değil, bir milletin yüreğini kararttı. Vatan nöbetine giden kahraman askerlerimiz, ardında yarım kalan hayatlar ve dinmeyen bir acı bırakarak şehadete yürüdü. O gün Kayseri’de yükselen feryat, bugün minik yüreklerin sesiyle yeniden yankılandı. Kayseri Çocuk Korosu’nun seslendirdiği anlamlı şarkı, Müzik Öğretmeni Selçuk Boran yönetiminde, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerinin titreyen sesleriyle acımıza tercüman oldu. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, emanetlerini sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.