  • Haberler
  • Gündem
  • 17 Aralık şehitleri minik yüreklerin sesiyle anıldı

17 Aralık şehitleri minik yüreklerin sesiyle anıldı

Erciyes Üniversitesi otobüs duraklarında çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda 15 asker şehit, 54 asker gazi olmuştu. Kayseri Çocuk Korosu ise şehitler için anlamlı bir şarkı seslendirdi.

17 Aralık şehitleri minik yüreklerin sesiyle anıldı

Kayseri’de 17 Aralık 2016 yılında Erciyes Üniversitesi otobüs duraklarında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne hain terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 askeri gazi olmuştu. Kayseri Çocuk Korosu ise şehitler için anlamlı bir şarkı seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “17 Aralık’ta Kayseri’de yaşanan hain saldırı, yalnızca bir günü değil, bir milletin yüreğini kararttı. Vatan nöbetine giden kahraman askerlerimiz, ardında yarım kalan hayatlar ve dinmeyen bir acı bırakarak şehadete yürüdü. O gün Kayseri’de yükselen feryat, bugün minik yüreklerin sesiyle yeniden yankılandı. Kayseri Çocuk Korosu’nun seslendirdiği anlamlı şarkı, Müzik Öğretmeni Selçuk Boran yönetiminde, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerinin titreyen sesleriyle acımıza tercüman oldu. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, emanetlerini sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Üniversitesi'nin 2026 bütçesi belli oldu
Erciyes Üniversitesi’nin 2026 bütçesi belli oldu
Elvan Öztürk, 'Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir'
Elvan Öztürk, “Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir”
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!