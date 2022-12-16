17 Aralık şehitleri, saldırının olduğu yerde anılacak

 Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 15 asker, olayın yaşandığı yerde düzenlenecek törenle anılacak. 

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  • 16.12.2022 10:43
  • Güncelleme: 16.12.2022 10:43
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17 Aralık şehitleri, saldırının olduğu yerde anılacak

Kayseri ve Türkiye, 17 Aralık 2016 sabahına hain terör saldırısıyla uyandı. 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri çarşı izni için kent merkezine taşıyan otobüse canlı bombalı saldırı düzenlendi. Otobüs, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi yakınlarına geldiğinde, içinde PKK’lı teröristin bulunduğu bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 15 asker şehit olurken 54 asker ve sivil de yaralandı. 

Saldırı sonrası olayın faili çok sayıda kişi gözaltına alındı. ‘Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ise, Kuzey Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Olayla ilgili terörist Tekiner’in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Yargılama devam ediliyor. 

ŞEHİTLER İÇİN ANMA PROGRAMI

Yarın (17 Aralık Cumartesi) hain terör saldırısının 6. yıldönümü. Saldırı sonrası düzenlenen olayın meydana geldiği durakta anma töreni gerçekleştirilecek. Törende, Kuran-ı Kerim okunacak ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Komando Şehitleri Durağı’na karanfil bırakılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz birer konuşma yapacak. İstemeleri halinde de bir şehit ailesi ile olay gazisi bir asker duygularını aktaracak.

1ha

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