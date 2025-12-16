17 Aralık Şehitleri Unutulmadı

Başkan, bu günün, vatan uğruna can veren kahramanların emaneti olduğunu belirterek, Türk milletinin teröre karşı dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Mesajında, Cumhurbaşkanı'nın "Terörsüz Türkiye" vizyonuna da dikkat çeken Başkan, Türkiye’nin yarım asırlık terör belasından kurtulması için kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

Saldırıda şehit düşen 15 asker ve yaralanarak gazi olan 54 askerin onur nişanesi olduğunu belirten Başkan, şehitlerin hatırasının asla unutulmayacağını kaydetti. Şehit ailelerinin emanetinin tüm milletin emaneti olduğunu ifade eden Başkan, vatan, bayrak ve şehitlerin emanetine ilelebet sahip çıkılacağını dile getirdi.

Anma mesajında, 17 Aralık’ın milletin hafızasından silinmeyeceği ve bu tarihin birlik, beraberlik ve kararlılığın simgesi olduğu vurgulandı.