17 Aralık şehitlerinin nöbetini tutan Fevzi Kurtoğlu yaşamını yitirdi

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde izne çıkan askerleri taşıyan otobüse yapılan canlı bomba saldırısında 15 asker şehit olurken 56 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısına dikkat çekmek için patlamanın olduğu otobüs durağında nöbet tutmaya başlayan işçi emeklisi Fevzi Kurtoğlu, 40 gün boyunca elinde Türk bayrağı ile bekledi.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Kurtoğlu'ndan acı haber geldi. Kurtoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kurtoğlu’nun cenazesi yarın (Cumartesi) Hulusi Akar Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’na defnedilecek.