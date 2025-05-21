17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 17’nci Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılışla başladı. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yarışmacılar ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise: “Bakanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, mesleki eğitimin kalitesini artırma ve gençlerimizi geleceğe hazırlama vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Sevgili gençler, sizler bu yarışmada sadece robotlarınızı değil, aynı zamanda hayallerinizi, azminizi ve ülkemizin teknoloji üreten gücünü yarıştırıyorsunuz. Unutmayın ki bugün burada geliştirdiğiniz her proje yarının Türkiye'sinin temellerini oluşturuyor. Maarif ailemizin kıymetli üyeleri öğretmenlerimiz, sevgili mesai arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, sabırla, özveriyle ve inançla yetiştirdiğiniz bu gençler, ülkemizin teknoloji üreten gücünün teminatıdır. Okullarımızda geçen kıymetli saatler, atölyelerde akan terler, karşılaşılan zorluklara bulduğunuz yaratıcı çözümler, hepsi bugün burada meyve veriyor. Bu yarışma ve bu yarışma yalnız bir mücadele alanı değil, ahilik kültürünün özünü hatırlatan ülkemizin köklü mazisini bugünün anlayışıyla harmanlayan bir platform. Bu yıl rekor katılımcı sayısıyla gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri, yetişim becerilerini artırmaları ve geleceğe daha sağlam adım atmaları için önemli bir fırsat sunuluyor. Bu etkinlikteki deneyimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından katılan tüm yarışmacı öğrencilerimize ve onlara vizyonlarıyla yol gösteren kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de yarışmanın en çok Kayseri’ye yakıştığını belirterek: “Bugün burada teknoloji ile hayalin, emek ile azmin buluşmasına şahitlik edeceğiz. Bu yarışma özgüvenli gençlerin, cesaretli gençlerin, memleket sevdalısı gençlerin, memleket için, gelecek için oluşturdukları hayallerini ortaya koydukları önemli bir yarışma. Burada üretilen robotlar sadece kablolardan, sensörlerden, motorlardan ibaret değil. O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var. İnanıyorum ki sizler bu özgüveninizle, cesaretinizle, emeğinizle yarının Türkiye'sinde ülkemizin önünü daha da açacak en yüksek seviyelere gelmesi için büyük emekler vereceksiniz. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu yarışma Türkiye’de birçok ile yakışır. Ama en çok Kayseri’ye yakışır. Neden biliyor musunuz? Kayseri, Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın ortasında, denizi, limanı olmamasına rağmen bir başarı hikayesi yatarak çocuklar, 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracat yapan, sanayide, ticarette, ülkemize katma değer üreten bir şehirdir. Yani ülkemiz için başarı hikayesi yazan bir şehirdir. Başarı hikayesi yazan bir şehre bu yarışma çok yakıştı. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bürokratlarına sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek: “Özellikle yüz yıl önce Kayseri olumsuz koşullarda uçak yapmış bir şehir olarak yine TOMTAŞ projesiyle ya da benzeri projelerle savunma sanayindeki yerini alacağına inanarak sizler bağrıma basıyor, şehrimize hoş geldiniz diyor, sevgilerimize saygılarımızı sunuyorum” diye konuştu.