17'sinde okuldan alındı, 61'inde üniversiteli oldu

Kayseri’de 50 yaşından sonra ortaöğretim ve lise öğrenimini tamamlayan 3 çocuk annesi Fatma Günay (64) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisi olarak eğitim görüyor. Öğrenimine evlatları sayesinde başlayan Günay sınıfın en yaşlı öğrencisi olarak atölyede eserlerini tasarlıyor. Çocuklarına hamile kaldıktan sonra eğitimini ertelediğini söyleyen Günay; “Ben 17 yaşında evlendim, ailem okutmadı. Sonra benim o kadar okuma isteğim vardı ki, çocukları evlendirdim, büyüttüm. Evlendiğimizde “ben okuyacağım” dedim. Eşim gitti kitap aldı. Sonrasında çocuğa hamile kalınca ben her şeyi bıraktım. Onları okuttum. Artık dedim ki ben okuyacağım, sıra bana geldi. Çevremden yapamazsın, edemezsin diyenler çok oldu. Ben dinlemedim. Yaptım. Eşim de çok destek oldu arkamdan, ortaokulu liseyi 50 yaşımdan sonra dışarıdan bitirdim. Sonra liseyi bitirince benim küçük kızım çok ısrar etti, “anne üniversite sınavına gir” dedi. Girdim, ondan sonra “anne yetenek sınavına gir” dedi, dedim “ben yapamam.” Ders falan almadım, hiç almadım. Öyle olunca sınava girdim, tercihim vardı; birincisi resimdi, ikincisi de heykel bölümüydü. Resim olmadı, resim olsa daha mutlu olurdum ama sonradan içine girince heykel bölümü daha çok hoşuma gitti. Resimden, daha güzel. Üç yıl oldu, bitirince de hedefimi artık zaman gösterecek. Ne yapacağım, ne edeceğim, yaşımdan dolayı. Biraz yaşım ileri. Gençlerimiz var. Eğer 40 yaşında falan olsaydım daha farklı olurdu, yüksek lisans yapardım, doktora yapardım. Ama şimdi benim yaşımdan dolayı. Sınıfın en yaşlısı benim. Geç kalmış, hissetmiyorum aslında, neresinden yaparsan yap, yaşın sınırı yok, bilginin sınırı yok. Burada benim için bir bilgi. Bir öğrenme yeri. Geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk, şimdi her şeyi yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.