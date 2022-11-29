17 ton karışımlı akaryakıtı piyasaya süremeden yakalandılar

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 17 ton karışımlı akaryakıt piyasaya sürülmeden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin karışımlı akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada 17 ton 360 kilogram karışımlı akaryakıt, 21 adet bin litrelik tank ve 1 adet yakıt aktarımında kullanılan elektrikli santrifüj ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.