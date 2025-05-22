17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dron yarışmaları sürüyor

21-25 Mayıs tarihlerinde Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 2. gününde farklı ülkelerden yarışmacılar ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla devam etti. MEB Robot Yarışması'na Kocaeli'den katılım sağlayan ve Dron kategorisinde yarışan Kerem Becerikli; "İlk yarışmam, o yüzden birazcık heyecanlıyım. İlk tur kötü geçti biraz, 2. tur daha iyi geçti kendim için. Fakat arkadaşım için pek iyi geçmedi, onun dronunun pili çıktı dron havadayken. Şu anki eleme turları, bir sonraki tur ilk 32, ondan sonra 16, 8, 4 şeklinde finale çıkacağız. Benim hedefim ilk 16, daha fazlasını yapamam sanırım. Buradaki dron yarışındaki amaç hem hızlı geçmek hem de düşmemek. Yani düşersen fazla vakit kaybedersin, yavaş geçersen de rakiplerin seni geçer” şeklinde konuştu.

'İLK TURLARI BİTİRDİK'

Kerem Becerikli’nin öğretmeni Samet Yaman ise; “Drone takımımız var. 2019'dan beri danışmanlığını yapıyorum. Öğrencilerimizle 3 drone ile buraya katılım sağladık. Geçen sene Erzurum'a katılım sağladık. Aynı zamanda Teknofest'e de katılım sağlıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Şu an için çok güzel, ilk turları bitirdik. Yarın ilk 32'ye kalan takımlarla birlikte eleme aşamaları başlayacak. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.