17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Olay, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Arif Esen (17) bunalıma girerek yaşamını sonlandırmak üzere inşaatın yüksek katına çıktı.

Kendini boşluğa bırakan Arif Esen’in hareketsiz bedenini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.