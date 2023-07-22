17 yaşındaki genç yaşamına son verdi
Kayseri'de iddiaya göre bunalıma giren 17 yaşındaki Arif Esen inşaattan kendini boşluğa bırakarak yaşamını sonlandırdı.
- 22.07.2023 08:12
- Güncelleme: 22.07.2023 08:12
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Olay, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Arif Esen (17) bunalıma girerek yaşamını sonlandırmak üzere inşaatın yüksek katına çıktı.
Kendini boşluğa bırakan Arif Esen’in hareketsiz bedenini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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