18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda Kayseri Müzeleri Ücretsiz

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kayseri’yi “açık hava müzesi” olarak niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizme kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen müzelerin, Kayseri’nin köklü geçmişini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri’yi ‘müzeler şehri’ yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ile Koramaz Vadisi Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Kayseri’nin tarihi kimliğini güçlendirecek yeni müze projelerinin de sürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kent Müzesi’nin yanı sıra Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi ve İncesu Kent Müzesi projelerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Develi Kent Müzesi ile Yeşilhisar Hamam Müzesi projelerine de Büyükşehir Belediyesi tarafından proje desteği verildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, kent genelinde yürütülen kazı destekleri, restorasyon, onarım ve müze güçlendirme çalışmalarının Kayseri’nin tarihine ve tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Büyükkılıç, “Müzeler Haftası kapsamında tüm hemşehrilerimizi tarih ve kültür yolculuğuna davet ediyoruz. Açık hava müzesi niteliğindeki kadim kent Kayseri’nin değerlerine hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullanarak tüm vatandaşların Müzeler Haftası’nı kutladı.