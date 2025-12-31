18-25 yaşındaki çiftlere 250 bin lira kredi desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Fonu kapsamında ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ni 81 ilde yaygınlaştırdıklarını, evlenecek çiftlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıca, bugüne kadar 136 bin 276 gencin bu Fon'dan yararlanmaya hak kazandığını ve bu kapsamda 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.