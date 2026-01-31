18 milyona yakın öğrenci Pazartesi ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili pazartesi günü tamamlanıyor. İkinci dönemin ilk haftasında ülke genelindeki okullarda sınıflar, koridorlar ve okul bahçeleri Türk bayraklarıyla donatılacak. Bu uygulamayla, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi, milli ve manevi değerlerin öneminin vurgulanması hedefleniyor.