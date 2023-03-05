18 yaşındaki genç ölü bulundu

Olay, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Hanifi E. (18) isimli genç evinde ölü bulundu. Gencin, henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hanifi E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hanifi E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.