18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama emri bulunan kişi yakalandı.
- 01.12.2022 16:12
- Güncelleme: 01.12.2022 16:12
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Yunus Emre Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.C. işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
1ha
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