  • Haberler
  • Asayiş
  • 18 yıl hapis cezası bulunan kişi saklandığı adreste yakalandı

18 yıl hapis cezası bulunan kişi saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.(32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

18 yıl hapis cezası bulunan kişi saklandığı adreste yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.(32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan, 'Kayseri'nin adının olduğu her yerde güzellik varsa mutlu oluruz'
Başkan Okandan, “Kayseri’nin adının olduğu her yerde güzellik varsa mutlu oluruz”
Eski sevgilisine karşı 'yağma' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu
Eski sevgilisine karşı ‘yağma’ suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu
Vali Çiçek, 'Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili'
Vali Çiçek, “Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili”
Pazar tezgahlarında en ucuz ürün salatalık oldu
Pazar tezgahlarında en ucuz ürün salatalık oldu
Kayseri'de Sosyal Yardım Ağı Genişliyor: Dost Eli Dernekleşiyor
Kayseri'de Sosyal Yardım Ağı Genişliyor: Dost Eli Dernekleşiyor
Talas'ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Talas’ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!