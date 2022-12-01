18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
- 01.12.2022 10:41
- Güncelleme: 01.12.2022 11:38
Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yunus Emre Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında; ’Hırsızlık’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C. yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, işlemler için emniyete götürüldü.