18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
- 28.03.2023 17:46
- Güncelleme: 28.03.2023 21:23
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında; 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sanayi mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında ’herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçlarından 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.