19.Anadolu Buluşması'nda konuşan Bakan Göktaş: 'Ailemiz Geleceğimizdir'

Göktaş, “Anadolu Buluşmaları’nın 19. vesilesiyle sizlerle aynı çatı altında bulunmak büyük bir aile çatısı altında oldu” diyerek başladığı konuşmasında, kültür endüstrisi ve dijitalleşme gibi çağın dinamiklerinin aile yapısını etkilediğini vurguladı. Anayasa’nın 41. maddesine atıfta bulunan Bakan, “Aile medeniyetimizin en kadim, en köklü kurumlarından biridir. Ailenin sarsılması büyük bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Küreselleşme ve teknolojinin bireyleri yalnızlaştırdığını belirten Göktaş, dijital platformların sosyal bağları zayıflattığını söyledi. “Cinsiyetsizleştirme, ekonomik ve sosyal durum aile yapısını bozuyor. Bu nedenle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumaya stratejik bir refleksle yaklaşmalıyız” dedi.

Demografik yapıya da dikkat çeken Bakan Göktaş, doğum oranlarının ve genç nüfusun azaldığını belirterek, “Etkili bir çözüm alınmazsa 2100 yılında ortanca yaşımız 60 yaş ve üzeri olacak” uyarısında bulundu. Bu durumun sadece ekonomik değil, sosyal ve sağlık alanlarında da ciddi etkiler yaratacağını vurguladı.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ülke çapında bir seferberlik başlatıldığını ve 7 ayda 8.200 etkinlik düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık olarak evlilik kredisi, doğum yardımı ve çocuk izni gibi desteklerin hayata geçirildiğini belirtti.

“Aileyi merkeze alan eylem planıyla aile refahını yükseltmeyi, sosyal politikaların erişimini artırmayı hedefliyoruz” diyen Göktaş, nüfus politikaları kurulu ve aile endüstrisi gibi yeni yapılarla önümüzdeki on yıl boyunca demografik yapının güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Konuşmasını “Aile olmak birlikte sevinmektir. Tüm Türkiye ile büyük bir aileyiz” sözleriyle tamamlayan Göktaş, buluşmayı 8 ülke ve 60 ilden gelen katılımcılarla büyük bir aile buluşması olarak değerlendirdi.