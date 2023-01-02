19 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilhisar İlçesi'nde yapılan çalışmalarda 19 ayrı suç kaydı olan bir kişi yakalandı.

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  • 02.01.2023 10:28
  • Güncelleme: 02.01.2023 11:00
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19 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilhisar İlçesi’nde yapılan çalışmalarda 19 ayrı suç kaydı olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karacabey Mahallesi Yavaş Mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında H.E.’nin evine hırsızlık amacıyla giren Ü.G.; olay yerine 1 kilometre mesafede yaya olarak kaçarken yakalandı. Ekiplerce yapılan incelemede; Ü.G.’nin olay yerine plakasız motosiklet ile geldiği, 3 adet elektrik saati, 4 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu, 120x6 metre uzunluğunda bahçe telini keserek çuval içerisinde motosiklete yüklediği, tespit edildi. Ayrıca Ü.G.’nin 19 ayrı suçtan kaydı olduğu da anlaşıldı.

Ele geçen malzemelere el konulurken Ü.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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