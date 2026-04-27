19 Eseriyle Kitap Fuarına Katılan Özkanlı : 'Memnuniyetsizlik Hakim'

Kayseri'de düzenlenen 8. Kitap Fuarı, yıllar içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Hem yayıncılar, hem yazarlar, hem de ziyaretçiler fuardan memnun ayrılmadı. Kayserili yazar Ali Özkanlı, fuarı değerlendirirken şunları söyledi:

"Dileğimiz eksik, yanlış ve hatalardan ders alınması. Bu şehir hepimizin. Hep birlikte daha iyisini yapmak için elinizi taşın altına koymak zorundayız. Eğer Kayseri, kültür, sanat ve edebiyat alanında kendini göstermek istiyorsa, bu tür etkinliklerin önemini unutmamalıyız."

Özkanlı, İbn-i Sina'nın, "Kültür, sanat ve edebiyat ilgi görmediği yerden göç eder" sözüyle, bu konudaki önemine dikkat çekti.

Fuar süresince 19 eserle Değerler Eğitimi ve Çocuk Kitapları alanında imza atan Ali Özkanlı, 10 günlük etkinlik boyunca yalnızca 100 kitabı imzalayabildi. Bu durum, fuarın genel gidişatını ve ilgi eksikliğini gözler önüne seriyor.

Kayseri Kitap Fuarı'nın geleceği için umutlu bir tablo çizen Özkanlı, daha iyi bir organizasyon ve katılım için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.