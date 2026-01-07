19 ilin valisi değişti: Gökmen Çiçek Kayseri'de göreve devam ediyor
Günlerdir konuşulan Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve kararnameye göre Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de görevine devam ediyor.
Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre; 19 ilin valisi değişti ve Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de görevine devam edecek.
Kararnameyle 19 ilin valiliklerine ve 7 Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne yapılan atamalar ise şu şekilde:
Düzce Valisi Selçuk Aslan Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Iğdır Valisi Ercan Turan Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Yalova Valisi Hülya Kaya Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği’ne, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliği’ne, Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği’ne, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliği’ne, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valiliği’ne, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliği’ne, Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valiliği’ne, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliği’ne, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği’ne, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliği’ne, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliği’ne, Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliği’ne, Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valiliği’ne, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliği’ne, Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliği’ne, Vali Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay Karabük Valiliği’ne, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valiliği’ne, Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliği’ne, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valiliği’ne.