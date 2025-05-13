19 Mayıs'a özel tenis turnuvası
15-19 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda rekabete sahne olacak turnuvanın kayıtları 14 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de sona erecek. Turnuvaya 7-16 yaş arası başvurabilecek.
Kayseri Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster’ sloganıyla 19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası düzenlenecek.
15-19 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları’nda rekabete sahne olacak turnuvanın kayıtları 12 Mayıs Pazartesi günü başladı. Kayıtları 14 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de sona erecek turnuvaya 7-16 yaş arasındaki kişiler başvurabilecek.
19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgiye ise 0 545 239 40 38 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek.