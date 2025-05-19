19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda kutlandı. Kutlamalara; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağ, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri bütün bayramlarda olduğu gibi bir coşkuyla bir bayramı daha geride bıraktı. Benim hep söylediğim bir şey var; Kayseri'de milli bayramlar, dini bayramlar bir başka oluyor. Kayseri çünkü Türkiye'nin sigortası olan bir şehir. Milli ruh konusunda çok duyarlı bir şehir. 19 Mayıs'ta da hafta boyunca bütün gençliğimiz faaliyetler yaptı. Bugün gururla, coşkuyla 19 Mayıs'ı Atatürk Anıla ve Gençlik Spor Bayramı'mızı coşkuyla Kayseri'ye kutladık” ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da 19 Mayıs’ı kutlayarak; “Büyük Atatürk'ün, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda, istiklal mücadelemizin sembol gününün yıl dönümünde herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Buna önder Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran, rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.