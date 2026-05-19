19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda program düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil aynı zamanda disiplinle kardeşliğin, centilmenlikle sağlıklı olmanın ve yaşamın bir felsefesidir ve temelidir. Bugün ilimizde binlerce gencimiz spor tesislerinde, sanat merkezlerinde, gençlik merkezlerinde ve tüm eğitim faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır. Geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmektedirler. Sevgili gençler, sizler Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Geçmişten güç alan, geleceğe güvenle yürüyen bir nesil olarak çalışmaktan, üretmekten ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü sizlerin enerjisi, inancı ve kararlılığıdır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine ithafen öğrenciler tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin ve Gençliğin Ataya cevabı okundu. Dağcılık İl Temsilciliği dağcıları tarafından Erciyes Dağı tırmanışı sonrasında Vali Gökmen Çiçek’e şanlı Türk bayrağımızın takdimi gerçekleştirildi. Ardından Kartal Dansı, Cimnastik gösterisi, Erva Spor Okulları Güreş gösterisi, Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol Gençlik ve Spor stantlarını ziyaret ederek burada bulunan sporcular ile sohbet etti.