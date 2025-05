19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi

Kocasinan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuva, Cıngalan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turnuvada konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Süleyman Çağlıköse;

“Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Bayramı’nın satranç turnuvasını düzenliyoruz sporcularımızla birlikte. Tabii burada Gençlik Spor Bayramı ama bizim satrancımız 7’den 70’e herkesi içeriyor. Burada şu an 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 14 yaş altı ve açık kategori olmak üzere 6 katman üzerinden yarışıyor sporcularımız. Şöyle, burası Kocasinan Belediyesi’nin desteği ile bize sunulmuş bir tesis. Hafta içi kendilerinin bünyesinde, Kocasinan Belediye binasında satranç eğitimleri de veriliyor. Burada hafta sonları da, 2 haftada bir ya da ayda 3 kere turnuvalar yapıyoruz sporcularımıza. Genellikle 200-300 civarı sporcularımızla burada yarışıyoruz. Turnuva sonrasında da belli bir yönergelerimiz var. Yönergede belirtilen sporcularımıza ödül veriyoruz. Mesela bu turnuvanın sonunda, her kategoride 6 kategorimiz var her kategoride sporculara ilk üçe madalya, 1.’ye kupa ve en iyi bayan sporcuya yine madalyasını takdim ediyoruz. Bazı turnuvalarda ise tamamen maddi ödüllü de oluyor. Bundan önceki bir önceki turnuvamızda 100 bin TL ödül dağıttık. Ondan önceki turnuvamızda çocuklarımıza bisiklet, tablet, telefon, akıllı saat dağıttık. Şöyle diyeyim, ben çağımızın en büyük sorunlarından birisi hiperaktivite sorunu, çocuklarımızın uzun süre belli bir yerde sabit kalmaması sorunu. Satranç da bu noktada gerçekten çocuklarımızı motivasyon kaynağı oluyor. Uzun süreli düşünme becerisini geliştiriyor, masada uzun süre beklemeye yeteneği kazandırıyor. Burada 7 yaşındaki bir çocuğumuzun 2 saat boyunca masadan kalkmadan satranç oynadığına şahit oluyoruz. Bu gerçekten büyük bir başarı. Akademik olarak da, dediğim gibi şu an çocuklar çok çabuk sıkılan çocuklar. O yüzden satranç sporunun kendilerine hem akademik olarak hem kişisel gelişimleri olarak çok desteklediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.