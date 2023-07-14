19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Hisar Cami Yaz sonuna Tamamlanacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar 19 Mayıs Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yatıkları Mehmet Hisar Cami’nin yaz sonuna tamamlanacağını söyledi.

Tamamlanmasına çok az kalan caminin zemin ve bayanlar mahfili olmak üzere bahçesinde bir şadırvan ile hizmet vereceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “19 Mayıs mahallemizde 5-6 ay önce yapımına başladığımız Mehmet Hisar Camimizin kaba inşaat bitti. Camimiz Anbar bölgemizde hizmet verecek. İnşallah yaz sonuna tamamlayacağız. ’2023 yılı açılışlar yılı olacak’ demiştim. Burayı da kısa zamanda ibadete açacağız. Mahallede yaşayan vatandaşlarımızın yeni camii talebi istikametinde camimizin yapımına başladık. Anbar bölgemiz sürekli gelişen ve büyüyen bir mahalle. Bizler de, belediye olarak bu gelişimi, bu değişimi yakından takip ediyor, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle bölgenin planlı bir şekilde gelişip büyümesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca Anbar bölgesinde çok ciddi bir kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sanayicimiz Mehmet Hisar ile bu camimizi yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Rabbim yapılan hayırları kabul etsin. Mehmet Hisar Camimiz Kayseri’ye ve Melikgazimize hayırlı olsun” diye konuştu.