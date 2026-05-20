19 Mayıs Tenis Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporu toplumun her kesimine yayma vizyonu doğrultusunda düzenlenen turnuva, tenis branşına olan ilgiyi artırırken genç sporcuların gelişimine de önemli katkı sundu. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, centilmence mücadeleleri ve başarılı performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Kortlarda hem rekabetin hem de dostluğun en güzel örnekleri yaşanırken, organizasyon boyunca sporcular ve aileleri unutulmaz bir 19 Mayıs heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından profesyonel organizasyon anlayışıyla gerçekleştirilen turnuva, Kayseri’nin spor altyapısı ve organizasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yetkilileri, Dünya Spor Başkenti Kayseri’de sporun her branşta gelişmeye devam ettiğini belirterek yıl boyunca vatandaşları sporla buluşturacak farklı organizasyonların süreceğini ifade etti.

Dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

8-9 Yaş Kız kategorisinde Öykü Ataş birinci olurken, 10 Yaş Kız kategorisinde Nisa Özayhan, 12 Yaş Kız kategorisinde Hira Hashamsaoğlu, 14 Yaş Kız kategorisinde Elif Naz Tavsi, 16 Yaş Kız kategorisinde Yasmin Dila Şanli ve 17+ Yaş Kadın kategorisinde Betül Kaynar birincilik elde etti.

Erkeklerde ise 35+ kategorisinde Bünyamin Atmaca, 8-9 Yaş kategorisinde Mert Kavafoğlu, 10 Yaş kategorisinde Neşat Elaldı, 12 Yaş kategorisinde Burak Çolak, 14 Yaş kategorisinde Mehmet Said Akkaya, 16 Yaş kategorisinde Toprak Doğan ve 17+ Erkek kategorisinde Korhan Özkalıpçı şampiyon oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımları ve organizasyonlarıyla gençleri sporla buluşturmaya, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının merkezi haline getirmeye devam ediyor.