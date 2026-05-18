  • 19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Harman Mahallesi'nde düzenlenen '19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Koşusu' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu parkura taşıdı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde start alan yarışta farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Yarış sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ile Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu tarafından takdim edildi. Protokol üyeleri genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

