19’uncu Erciyes Cup sona erdi

Bu sene 19’uncusu düzenlenen Erciyes Cup hazırlık turnuvası 4 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Günün ilk maçında Emlak Konut, Fenerbahçe’yi 72 - 53’lük skorla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin’e 77-68’lik sonuçla mağlup oldu. Üç gün süren turnuva bu müsabakaların ardından sona erdi.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren baskı kuran Fenerbahçe, ilk çeyreği 3 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta 16 sayı atan Kayseri Basketbol karşısında farkı açan Fenerbahçe devreye 47-32 önde girdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe’den 3 puan fazla atan Melikgazi Kayseri Basketbol son periyoda 59-47 geride girdi. Dördüncü periyoda seri sayılarla başlayan Fenerbahçe, maçı 80-60’lık skorla kazandı. Turnuvanın bir diğer maçında ise Emlak Konut, ÇBK Mersin’i mağlup etti.