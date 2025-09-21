19'uncu Erciyes Cup sona erdi

Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahibi olduğu ve bu sezon 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup bugün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Bu sene 19’uncusu düzenlenen Erciyes Cup hazırlık turnuvası 4 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Günün ilk maçında Emlak Konut, Fenerbahçe’yi 72 - 53’lük skorla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin’e 77-68’lik sonuçla mağlup oldu. Üç gün süren turnuva bu müsabakaların ardından sona erdi. 
Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren baskı kuran Fenerbahçe, ilk çeyreği 3 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta 16 sayı atan Kayseri Basketbol karşısında farkı açan Fenerbahçe devreye 47-32 önde girdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe’den 3 puan fazla atan Melikgazi Kayseri Basketbol son periyoda 59-47 geride girdi. Dördüncü periyoda seri sayılarla başlayan Fenerbahçe, maçı 80-60’lık skorla kazandı. Turnuvanın bir diğer maçında ise Emlak Konut, ÇBK Mersin’i mağlup etti.

