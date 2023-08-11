19 yaşındaki genç, TIR kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Sulama sistemleri malzemesi taşıyan TIR, sürücüsü S.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Devrilen araç ve dorsesinden ötürü yol geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri TIR içinde bulunan yaralıyı hastaneye kaldırırken, 19 yaşındaki sürücü S.K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.