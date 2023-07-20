19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 1453. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan 19 yaşındaki E.K., evinin salonunda kendini astı. Olayı gören gencin ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, E.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesi sonrası talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.