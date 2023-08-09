19 yaşındaki genç yaşamına son verdi
Kayseri'de 19 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir sebeple silahla yaşamına son verdi.
- 09.08.2023 12:54
- Güncelleme: 09.08.2023 12:54
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir Tekel Bayi içerisinde meydana geldi. 19 yaşındaki genç henüz bilinmeyen sebeple silahla kendisine ateş etti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
1ha
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