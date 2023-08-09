19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Kayseri'de 19 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir sebeple silahla yaşamına son verdi. 

PAYLAŞ
  • 09.08.2023 12:54
  • Güncelleme: 09.08.2023 12:54
19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir Tekel Bayi içerisinde meydana geldi. 19 yaşındaki genç henüz bilinmeyen sebeple silahla kendisine ateş etti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KASKİ, Yakut'ta altyapıyı revize etti

KASKİ, Yakut’ta altyapıyı revize etti

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Çolakbayrakdar, 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Çolakbayrakdar, “Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz”