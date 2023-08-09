19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir Tekel Bayi içerisinde meydana geldi. 19 yaşındaki genç henüz bilinmeyen sebeple silahla kendisine ateş etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.