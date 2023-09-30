19 yaşındaki yabancı uyruklu şahsı bıçaklayan Ö.Y.: Elimdeki bıçağın üstüne düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.Y. ve yabancı uyruklu E.H. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya Ö.Y.elindeki bıçakla yere düştü. E.H.’de bıçağın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçağın kalbine gelmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu E.H. yaşamını yitirdi. E.H.‘nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ö.Y.’nin ilk ifadesinde, “ Elimde bıçak vardı. Yere düştüm. O da bıçağın üstüne düştü” dediği öğrenildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı H.E.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak H.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ö.Y.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.