190 Parkta Asayiş Denetimi: 8 Kişi Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 7 bin 37 şahıs sorgulandı. Aranması olan 8 kişi yakalanırken 1 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kent genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şüpheli şahıslara yönelik "Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 7 bin 37 şahıs, 2 bin 603 araç sorgusu yapılarak , 190 park bahçe kontrol edildi. Öte yandan 8 aranan şahıs yakalanırken
12 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. 1 Şahıs hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.