1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği: 'Kayserispor'un yaşadığı küme düşme süreci nedeniyle kutlama programını iptal ettik'

1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kutlamasını Kayserispor'un yaşadığı küme düşme süreci nedeniyle iptal etti. 1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği yaptığı açıklamada, “1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak, Galatasaray'ımızın kazanmış olduğu 26. şampiyonluğun haklı gururunu ve mutluluğunu tüm üyelerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutlamayı planlamaktaydık. Ancak şehrimizin takımı olan Kayserispor'un yaşadığı küme düşme süreci nedeniyle, içinde bulunduğumuz şehrin futbol atmosferini ve taraftar psikolojisini göz önünde bulundurarak planladığımız kutlama programını iptal etme kararı almış bulunuyoruz. Bizler her ne kadar Galatasaray sevdasını yüreğinde taşıyan insanlar olsak da, futbolun ortak bir kültür ve şehir aidiyeti olduğunun bilincindeyiz. Bugün birlik, sağduyu ve empati zamanı olduğuna inanıyoruz. 26. şampiyonluğumuzun gururunu yüreğimizde taşırken, bugün şehrimizin futbol atmosferine ve ortak değerlerine saygı göstermenin daha kıymetli olduğuna inanıyor; gösterdiğimiz bu hassasiyetin başta dernek üyelerimiz ve tüm Galatasaraylılar tarafından anlayışla karşılanacağını düşünüyoruz. Başta tüm Galatasaray taraftarları olmak üzere, sezon boyunca emeği geçen herkese teşekkür ediyor; şehrimizin futbol adına yeniden güzel günlerde buluşmasını temenni ediyoruz” açıklamalarında bulundu.