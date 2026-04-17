1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden Gazetemize Ziyaret
1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Rıza Yağar, gazetemizi ziyaret ederek Mart ayı bülteni hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret sırasında Başkan Rıza Yağar, derneğin Mart Ayı Bülteni'ne sponsor olan Netform Matbaacılık A.Ş.'ye teşekkür etti. Ayrıca, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şehit ve gazi yakınlarının desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemine değindi.
Yağar, gazetemiz sahibi Osman Gerçek'e de derneğe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından, Millet Bahçesi ve diğer anma günlerinde gerçekleştirilen oratoryo ve tiyatro faaliyetleri hakkında bilgi veren Yağar, bu etkinliklerin toplumda farkındalık yaratma adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.