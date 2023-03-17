19.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
- 17.03.2023 08:22
- Güncelleme: 17.03.2023 10:53
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ maçını Malatya Bölgesi Hakemi Kemal Dizdar yönetecek. Lider Sincan Belediyespor’un sahasında oynayacağı Kırşehir ekibi Mucurgücü maçında ise Oktay Sağlamcı düdük çalacak.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:
Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç
Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi
Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar
Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir
Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak
Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı