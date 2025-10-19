2 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, araç sürücülerine yönelik ‘alkol denetimi’ gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 araç sürücüsüne 9 bin 275 TL cezai işlem uygulanırken ehliyetlerine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı. 1 araç sürücüsüne ise ehliyetine daha önce alkolden işlemi yapıldığı halde araç kullanmaktan toplam 37.354 TL cezai işlem uygulandı.

