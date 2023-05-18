2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

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  • 18.05.2023 16:27
  • Güncelleme: 18.05.2023 16:27
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2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Kaza, sabaha karşı saat 03:45 civarında Erkilet Bulvarı üzerinde  meydana geldi. 38 VU 722 plakalı araç ile 38 AAG 452 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 VU 722 plakalı otomobil yan yatarak diğer aracın üstüne çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaza yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

1ha

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