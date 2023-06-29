2 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Kayseri'de iki aracın çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 29.06.2023 13:50
- Güncelleme: 29.06.2023 13:50
- 64
Kaza, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahalle kavşağında meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu araçlar bariyerlere girdi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN