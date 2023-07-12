2 aracın çarpışması sonucu 3 yaralı

 Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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  • 12.07.2023 02:56
  • Güncelleme: 12.07.2023 02:56
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2 aracın çarpışması sonucu 3 yaralı

Kaza, İldem Yeşilyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. 2 aracın birbirine çarpması sonucu oluşan kazada 3 kişi yaralandı. 

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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