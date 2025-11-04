2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda C.B.(48), R.Ç. (39) isimli şahıslar tespit edilen araçta yakalandı. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince iki şüpheli kişinin temin ettikleri kaçak sigaraları İlimizde piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde;
C.B.(48), R.Ç. (39) isimli şahıslar tespit edilen araçta yakalandı. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda; 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.