2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda C.B.(48), R.Ç. (39) isimli şahıslar tespit edilen araçta yakalandı. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince iki şüpheli kişinin temin ettikleri kaçak sigaraları İlimizde piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde;

C.B.(48), R.Ç. (39) isimli şahıslar tespit edilen araçta yakalandı. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda; 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı
Kayseri'de kadına taşlı saldırı
Kayseri’de kadına taşlı saldırı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Ekim ayında ihracat rekoru
Ekim ayında ihracat rekoru
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Türk Dünyası, Talas'a muhteşem gösteri ile veda etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!