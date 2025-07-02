2 bin 365 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 365 paket kaçak sigara, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu, 248 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 20 olay kapsamında 35 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında 90 şahıs yakalandı.

2 bin 365 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 388 bin 400 adet makaron, 3 bin 470 adet emtia, 916 adet sikke, 105 kg kaçak tütün, 240 adet TAPDK Bandrolü, 2 bin 365 paket kaçak sigara, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu, 248 adet tabanca fişeği ele geçirildi.  Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 20 olay kapsamında 35 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında 90 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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